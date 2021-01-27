Tekirdağ'da kar yağışı başladı - Son Dakika

Tekirdağ'da kar yağışı başladı

27.01.2021 08:41
Tekirdağ'da kar yağışı başladı, System.String[]

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Tekirdağ'da kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Tekirdağ'da kar yağışı başladı.

Kar nedeniyle kent merkezinin bir bölümü kısa sürede beyaza büründü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolların kapanma olasılığına karşı temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarırken, yolda kalan bazı araç sürücülerine de yardımcı oluyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kar yağışı başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı Ege Bölgesi'nde şiddetli fırtına! Ağaçlar ve çatılar uçtu, direkler devrildi 18 yaşındaki genç kızın feci şekilde can verdiği kaza kamerada Dev derbide ortalık karıştı! İbra'nın üzerine yürüyen Lukaku zor sakinleştirildi Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz hakkında gözaltına alındı Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor
Biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşılan evdeki katliamın sorumlusu ailenin öz oğlu çıktı Biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşılan evdeki katliamın sorumlusu ailenin öz oğlu çıktı         
08:55
Son Dakika! Hasdal'da yön tabelası devrildi, araçlar kaza yaptı Son Dakika! Hasdal'da yön tabelası devrildi, araçlar kaza yaptı         
08:29
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi         
07:42
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji saat vererek uyardı Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji saat vererek uyardı         
05:13
Serenay Sarıkaya'nın giydiği kazak sosyal medyayı ikiye böldü Serenay Sarıkaya'nın giydiği kazak sosyal medyayı ikiye böldü         
00:40
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Korkutan koronavirüs araştırması! 4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı Korkutan koronavirüs araştırması! 4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı         
21:35
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti         
20:15
Türkiye'yi dünyaya tanıtacak 19 şefin isimleri belli oldu Türkiye'yi dünyaya tanıtacak 19 şefin isimleri belli oldu         
19:01
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 09:23:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da kar yağışı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei