Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor

10.03.2022 09:22
Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor

Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde sabah başlayan kar yağışı, şiddetini artırıyor.

Çerkezköy Belediyesi ekiplerinin tuzlama ve yol açma çalışması başlattığı ilçede bazı hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kapaklı Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de fabrika giriş çıkışlarında, servis güzergahlarında tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, AA muhabirine, yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise tüm ekiplerin tedbir amacıyla hazır bekletildiğini kaydetti.

Kapaklı-Çerkezköy yolunda araçların İstanbul yönüne gidişlerine izin verilmiyor.

Saray ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor
Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor
Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor

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Çerkezköy, Tekirdağ, Saray, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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