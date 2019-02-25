Tekirdağ'da Kar Yağışı Etkisini Kaybetti
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Cumartesi günü başlayan kar yağışı bugün öğle saatlerinde etkisini yitirdi.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde Cumartesi günü başlayan kar yağışı bugün öğle saatlerinde etkisini yitirdi.
İlçede 2 gündür tipi şeklinde etkisini gösteren kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini kaybetti. Belediye ekipleri, yayaları rahatlatmak amacıyla kaldırımlarda oluşan kar birikintilerini temizledi. İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.
İlçe merkezinde esnaflık yapan Necip Kuşkan, "Kar
yağışı, her ne kadar esnafı etkilese de sonuç olarak berekettir. Çiftçinin yüzü gülerse, esnafın da yüzü gülecektir" diye konuştu. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:02 Kaynak: İHA
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