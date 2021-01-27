Tekirdağ'da kar yağışı sürüyor - Son Dakika

Tekirdağ'da kar yağışı sürüyor
27.01.2021 11:22
- Tekirdağ'da kar yağışı sürüyor Çorlu beyaza büründü Kar İstanbul'un sınırında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un sınır komşusu Çorlu'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
- Tekirdağ'da kar yağışı sürüyor
Çorlu beyaza büründü
Kar İstanbul'un sınırında
TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un sınır komşusu Çorlu'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş yerlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz bir zeminle karşılaştı. Ağaçlar, binaların çatıları ve yolların beyaza büründüğü ilçede trafikte seyreden araçlar da zaman zaman zor anlar yaşadılar.
İstanbul'un sınır komşusu Çorlu ile Ergene ilçesinde başlayan kar yağışının olumsuz etkilerini azaltmak adına görevliler temizlik çalışmalarına başladı.
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