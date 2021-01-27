- Tekirdağ'da kar yağışı sürüyor - Son Dakika

- Tekirdağ'da kar yağışı sürüyor

TEKİRDAĞ - Meteorolojinin kar uyarısı yaptığı iller arasında yer alan Tekirdağ'da sabah saatlerinde il genelinde başlayan kar yağışı Çorlu ve Ergene ilçelerinde de devam ediyor.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Ergene'de Velimeşe mahallesindeki Koru mesire alanında güzel görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar uzun zamandır özlem duydukları karın keyfini çıkarak çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdiler.

Kar yağışıyla birlikte adeta teyakkuza geçen Ergene Belediyesi ekipleri de yollarda kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışması başlattı.

Tekirdağ'ın Ergene ve Çorlu ilçelerinde zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı aralıklarla da olsa devam ediyor.