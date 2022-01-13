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Tekirdağ'da hayat dondu - Son Dakika

Tekirdağ'da hayat dondu

13.01.2022 12:17

Tekirdağ'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Tekirdağ'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Süs havuzları buz tutarken sokaklar bomboş kaldı.

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı dün akşam etkisini kaybederek, yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle eksi 4 dereceye kadar inen soğuk hava etkili oldu. Dondurucu soğuk havayla birlikte süs havuzları dondu ve süs havuzlarının çevresinde buz sarkıntıları oluştu. Daha önce insanlarla dolup taşan Süleymanpaşa ilçe sahili soğuk hava sebebiyle bu sefer bomboş kaldı.

"TEKİRDAĞLILARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Havanın aşırı soğuk olduğunu ifade eden Ethem Neyfel Yılmaz, "Bütün Tekirdağlılara teşekkür ediyorum. Sokaklar bomboş, kimse dışarıya çıkmıyor. İnan ayaklarım burada buz kesti. Dükkanın içindeyim. Sobada var ayağımın altında ama yine de buz gibi donuyoruz. Şu anda eksi 4 çok kötü durumdayız" dedi.

(Halil Dağ-İHA)

Tekirdağ'da hayat dondu
Tekirdağ'da hayat dondu
Tekirdağ'da hayat dondu
Tekirdağ'da hayat dondu
Tekirdağ'da hayat dondu
Tekirdağ'da hayat dondu
Tekirdağ'da hayat dondu

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Tekirdağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da hayat dondu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da hayat dondu - Son Dakika
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