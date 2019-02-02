Tekirdağ
'da Karadenizli kadınlar 'Organik Yöresel Pazar' açtı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa
Belediyesi tarafından kadınların üretime ve ev ekonomisine katkılarının artması için Karadenizli kadınlar tarafından 'Kadın Eli Organik Pazarı' hizmete açıldı.
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde, Karadeniz Mahallesi'nde her cumartesi günü açılacak olan, 'Kadın Eli Organik Pazarı'nda Karadenizli kadınlar organik olarak ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlayacak. Karadenizli kadınların evlerinde yaptıkları, sarma, karalahana çorbası, mısır ekmeği
, tere yağ, süt, peynir, zeytin, erişte, ekşimik gibi yöresel lezzetleri satışa sunacak.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bu pazarların sayısının artarak devam edeceğini belirterek, kadınların her zaman iş hayatının içinde olması ve üretmesi gerektiğini söyledi. Eşkinat, İnşallah kadınlarımızın pazarları bereketli olur. Bu pazarımız her hafta burada devam edecek. Başka mahallelerimizde de bunu yaymak istiyoruz. Kadın üreticilerimiz el emeği ürünlerini bu pazarda tüketiciyle buluşturabilecek. İnsanlarda buradan organik ürünleri gönül rahatlığıyla alabilir dedi. Karadeniz yöresine özgü ürünlerinde pazarda yer alacağını belirten Eşkinat, Yaz aylarında bu pazarların daha da canlı olacağını düşünüyorum. Karadeniz kadınları çalışkandır, üretkendir. Kendi yöresel ürünlerini Tekirdağlı hemşehrileriyle paylaşacaklar. Pazar, her cumartesi Karadeniz Mahallesi'nde açılacak. Bütün Tekirdağlı hemşehrilerimiz buradan gelip alışveriş yapabilir dedi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Karadeniz kadınının çalışkan olduğunu belirterek, Karadeniz kadınının çalışkanlığı üretkenliği, Türkiye
çapında kanıtlamış insanlar. Bu konuda yapılan çalışma çok güzel. Bu konuda Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Ekrem Bey'e teşekkür ediyorum. Biz bu konuda büyükşehir olarak, burada ki kadınlarımızın bundan sonra ki etkinliklerimize bizden talep ettikleri her türlü desteği yapacağız dedi.
Pazarın açılışına katılan CHP
Tekirdağ Milletvekili Candan
Yüceer, Karadenizimizin kadınları gerçekten çok çalışkanlar, çok fedakarlar, cevvaller, çok mertler ama bir o kadar da erkekler rehavete kapılıyorlar bakıyorlar kadınlar çok çalışkan. Bu da herhalde kadınların her şeyi yüklenmesinden, hayatı, çalışmayı burada da onu görüyoruz. Kadınlarımız aslında Türkiye genelinde çok çalışkanlar, evde çok çalışıyorlar ama kadınların çalışma hayatının ortasında olması çok kıymetli. Ben hep söylüyorum bu sadece para kazanmak demek değil, kadının özgürleşmesi, kadının uğradığı haksızlıklara karşı sesini çıkarabilmesi ve en önemlisi de kendi çocukları başta olmak üzere bütün haksızlığa uğrayan herkese rol model olabilmesi anlamında da çok önemli. Kadınlarımız evde oturmuyorlar biliyoruz. Burada bir adım atılmış ve çok kıymetli o anlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi.
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz de, haftada bir gün kadınların el emeği ürünlerinin pazarda satışa sunulacağını ifade ederek, Bizim kadınlarımız cefakardır, çalışkandır. Tekirdağ'da böyle güzel bir projenin bizim mahallemizde de olması çok güzel. Bu belki de şimdilik küçük bir adım olarak görünebilir ama bu büyüyerek devam edecektir. İlerleyen zamanlarda burada sabahları kahvaltı hizmeti de sunmayı düşünüyoruz diye konuştu.