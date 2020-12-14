Son dakika haberi! Karantina ihlali yapan kişi pazarda yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olması nedeniyle evinde karantinada olması gereken kişi, pazara girerken yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kurulan pazarda HES kodu uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, pazara girmek isteyen 67 yaşındaki İsmail Ö'nün Kovid-19 temaslısı olduğu için karantinada olması gerektiğini belirledi.

3 bin 150 lira para cezası uygulanan İsmail Ö, karantina süresini tamamlaması için evine götürüldü.