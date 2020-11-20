Tekirdağ'da karantina kuralını ihlal eden yabancı uyruklu aile otogarda yakalandı - Son Dakika

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Suriyeli çifte tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 182'şer lira ceza uyguladı.

Otobüs firmasının görevlisi, bilet almak isteyen aileye HES kodu sorgulaması yapınca testlerinin pozitif olduğunu ve karantinada bulunmaları gerektiğini fark etti.

Evlerinde iki çocuklarıyla karantinada bulunmaları gereken çift, otobüsle İstanbul'a gitmek için otogara geldi.

Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve karantina kuralını ihlal eden yabancı uyruklu aile, İstanbul 'a gitmek üzereyken otogarda yakalandı.

Son Dakika! AVM, market ve berberler kapandı, restoran ve kafeler ise sadece paket servis yapacak