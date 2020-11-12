Tekirdağ'da karantina kurallarına uymayan kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Ergene ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, polis tarafından dışarıda yakalanarak Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliği ekipleri dışarıdaki bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri R.M'yi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirdi.