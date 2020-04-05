Tekirdağ'da karantina süresi dolan 360 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

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Tekirdağ'da karantina süresi dolan 360 kişi evlerine gönderildi
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Tekirdağ'da yurtlarda karantinada tutulan 360 kişi tahliye edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Tekirdağ'da yurtlarda karantinada tutulan 360 kişi tahliye edildi.
Türkiye'ye 22 Mart'ta giriş yapan 360 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu ve Süleymanpaşa öğrenci yurtlarına yerleştirilerek karantina altına alındı.
Yurtta 14 gün gözlem altında tutulan öğrencilerin de aralarında olduğu kişilerin karantina süresi doldu.
Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 360 kişi evlerine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:34 Kaynak: AA
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