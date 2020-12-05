Karantina sürecinde olmalarından dolayı ifadeleri alınamayan K.Ç. ve S.Ö. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Sorguda "riskli ve izlem var" uyarısını gören ekipler, 2 kişiyi gerekli karantina süresini tamamlamaları amacıyla ikametgahlarına götürdü.

Adliyeye girmeye çalışan K.Ç. ve S.Ö'ye ekipler tarafından HES kodu kontrolü yapıldı.

Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronaviirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken 2 kişi, adliyeye girişte tespit edilerek evlerine gönderildi.

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da karantinada olması gereken 2 kişi adliyeye girişte yakalandı - Son Dakika

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