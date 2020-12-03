Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi uygulama noktasında yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi uygulama noktasında yakalandı
03.12.2020 09:59
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde karantinada olması gereken kişi, uygulama noktasında tespit edilerek yurda yerleştirildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde karantinada olması gereken kişi, uygulama noktasında tespit edilerek yurda yerleştirildi.
Süleymanpaşa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi'nde uygulama yaptı.
Durdurulan bir aracın sürücüsü A.K'nin HES kodu kontrolünü yapan ekipler, bu kişinin karantinada olması gerektiğini belirleyince durumu İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerine bildirdi.
Ekipler tarafından Çorlu Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilen A.K. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatıldı.
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