Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi uygulamada yakalandı - Son Dakika

Uygulama esnasında bir aracı durduran ekipler, sürücü B.G'nin UYAP sorgulamasında "İzlem devam ediyor, özel izin yok" uyarısını gördü.

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