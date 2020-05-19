Tekirdağ'da karantinadaki vatandaşlar 19.19'da İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

TEKİRDAĞ ve Çorlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtdışından gelerek öğrenci yurtlarında karantina altına alınan vatandaşlar, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

YURT BAYRAKLAR VE BALONLARLA SÜSLENDİ

GÜR SESLE EŞLİK ETTİLER

Saat 19.19'da Vali Aziz Yıldırım ile birlikte binanın tüm katlarında kalanlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuyup, Türk bayraklarını salladı. Etkinlik, 10'uncu Yıl ve İzmir Marşı'nın okunmasının ardından sona ererken, karantina altındakiler büyük mutluluk yaşadı.

ÇORLU'DA COŞKU

Çorlu KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında Dominik Cumhuriyeti El Salvador ve Küba 'dan getirilen Türk vatandaşları da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katıldı. Saat 19.19'u gösterdiğinde yurtların pencerelerine ellerinde Türk bayraklarıyla çıkan vatandaşlar hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Yurtlardaki vatandaşlara yurt önünde koronavirüs tedbirleri kapsamında özel kıyafetleri bulunan görevliler de ellerindeki bayraklarla eşlik etti.

Ardından marşlar söyleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonları ile görüntüledi. İstiklal Marşı'nın ardından karantinada kalanlar, pencerelerden birbirleriyle sohbet etti.