Tekirdağ'da karaya oturan teknedeki 3 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Ekipler, teknedeki Kemal Kemaloğlu, Erdi Seyfettin Üstüner ve Erdem Tebiş'i bulundukları yerden alarak Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.

MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım