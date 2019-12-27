Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında dümen kilitlenmesi sonucu karaya oturan Rus bandıralı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı, System.String[]

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında dümen kilitlenmesi sonucu karaya oturan Rus bandıralı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma gerçekleştiriliyor.

Mürefte sahiline 25-30 metre açıkta karaya oturan ve içerisinde 11 kişilik mürettebatın bulunduğu geminin çevresine Kıyı Emniyeti römorkörü geldi.

Römorkör, gemiyi bulunduğu yerden halatlarla çıkarmak için çalışma başlattı.

Olay

Rus bandıralı "Nevado 35" adlı küspe yüklü gemi, 25 Aralık'ta dümen kilitlenmesi sonucu Mürefte sahilinde karaya oturmuştu.

Kaptanın durumu telsizle bildirmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri gitmiş, bölgede yakıt sızıntısı gözlemlenmediği belirtilmişti.

Tekirdağ, Mürefte, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı
4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti

Son Dakika Haberleri
22:00 Konya'da "2019'a Elveda-Ver Elini Kardeşim" programı düzenlendi - Son Dakika
22:00 Şili'de anayasa değişikliği referandumu 26 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
22:00 Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
22:00 İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
21:57 Mersin yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika
21:00 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 22:03:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]