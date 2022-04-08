Tekirdağ'da karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı, şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı, şahıs hayatını kaybetti

08.04.2022 01:16
Tekirdağ'da karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı, şahıs hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karayolunda gece saatlerinde yayan ilerleyen kimliği belirsiz bir kişi tırın altında kaldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karayolunda gece saatlerinde yayan ilerleyen kimliği belirsiz bir kişi tırın altında kaldı. Tırın altında kalan şahıs feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Malkara- Keşan D110 karayolu üzeri Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karayolunda yaya olarak gezen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre A.S. (62) idaresindeki 34 EGC 489 plakalı tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Malkara Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İncelemenin ardından erkek olduğu tespit edilen şahsın üzerinden kimlik kartı çıkmadı. Ceset incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, tır sürücüsü A.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı, şahıs hayatını kaybetti
Tekirdağ'da karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı, şahıs hayatını kaybetti
Tekirdağ'da karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı, şahıs hayatını kaybetti
Tekirdağ'da karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı, şahıs hayatını kaybetti
Tekirdağ'da karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı, şahıs hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı Son dakika haberi | Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 araca çarptı Son dakika haberi | Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 araca çarptı

Tekirdağ, Keşan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı, şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 01:23:39. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı, şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement