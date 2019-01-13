Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Tekirdağ'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

46 dakika önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, bir çiftlik evinde yalnız yaşayan Ali Aygün (61), karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, System.String[]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, bir çiftlik evinde yalnız yaşayan Ali Aygün (61), karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.


Sağlık Mahallesi'ndeki çiftlik evine gelen yakınları, Aygün'ün yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Aygün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Aygün'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Savcılık incelemesinin ardından, evli ve 2 çocuk babası Aygün'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Ergene, Ali Aygün, Tekirdağ, Güncel
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