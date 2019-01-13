Tekirdağ'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü
46 dakika önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, bir çiftlik evinde yalnız yaşayan Ali Aygün (61), karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.
Tekirdağ
'ın Ergene
ilçesinde, bir çiftlik evinde yalnız yaşayan Ali Aygün
(61), karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.
Sağlık Mahallesi'ndeki çiftlik evine gelen yakınları, Aygün'ün yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Aygün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Ali Aygün'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.
Savcılık incelemesinin ardından, evli ve 2 çocuk babası Aygün'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:18 Kaynak: AA
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