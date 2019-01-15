Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Tekirdağ'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

25 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kozyörük Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan Afganistan uyruklu Abdül Şükür'ün (17) hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerin gelen sağlık ekipleri, Şükür'ün ısınmak için teneke içinde yaktığı ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcılık incelemesi sonrası cenaze, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:25 Kaynak: AA

Afganistan, Kozyörük, Malkara, Tekirdağ, Güncel
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