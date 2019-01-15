Tekirdağ'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü
25 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde bir kişi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Kozyörük
Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan Afganistan
uyruklu Abdül Şükür'ün (17) hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerin gelen sağlık ekipleri, Şükür'ün ısınmak için teneke içinde yaktığı ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcılık incelemesi sonrası cenaze, Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:25 Kaynak: AA
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