Karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokaklara mama bırakıldı.

Hayrabolu Belediyesi Geçici Barınma Merkezi ekipleri, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyledi.

Ekipler tarafından ilçenin farklı noktalarına sokak hayvanları için yiyecek ve mama bırakıldığını ifade eden İnan, "Sokakta yaşayan can dostlarımızı unutmuyoruz. Bu soğuk havalarda onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Herkes sokak hayvanlarını düşünmeli. Bizler de bu soğuklarda her zaman olduğu gibi yine sokak hayvanlarını besledik." diye konuştu.