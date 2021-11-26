Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti - Son Dakika

Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti

Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde karga sürüsü gökyüzünü istila etti.

Tekirdağ'da karga sürüsü gökyüzünü istila etti TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde karga sürüsü gökyüzünü istila etti. Sabah saatlerinde ilçenin üzerinde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde karga sürüsü sabah saatlerinde ilçede gökyüzünü kapladı. Adeta gökyüzünü istila eden kargalar, bir süre ilçenin semalarında gezinirken, gökyüzünde kalabalık karga sürüsünü gören bazı vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şehrin gökyüzünde dolaşan karga sürüsü bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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