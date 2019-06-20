Tekirdağ'da karı koca başlarından vurulmuş olarak bulundu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde karı koca evlerinde başlarından av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:37 Kaynak: AA
'ın Ergene
ilçesinde karı koca evlerinde başlarından av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Muhammet ve Ayşe Yalçınkaya
çiftinin yakınları haber alamadı. Bunun üzerine yedek anahtarla kapıyı açarak içeri giren çiftin yakınların karı kocanın cesetleriyle karşılaştı.
İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin başlarından av tüfeğiyle vurularak öldüğünü belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından Yalçınkaya çiftinin cesetleri Çorlu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Evdeki av tüfeğine el konuldu.
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