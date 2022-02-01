"Karides" küçük tekne balıkçılarının yüzünü güldürdü - Son Dakika

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesinin ardından sabah denize açılan küçük tekne balıkçıları kıyıya bol karidesle döndü.

Karides, dil ve pisi balığı avcılığının ocak ayında yasaklanmasıyla balıkçılar, olumsuz havanın da etkisiyle zamanlarının büyük bölümünü limanda geçirerek teknelerinin bakımını yaptı ve zarar görmüş ağlarını onardı.

Balıkçılar, bugün yasağın sona ermesiyle sabah karides için denize açıldı.

Kıyıya bol karidesle dönen balıkçıların avladıkları, tezgahlarda yerini aldı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların ağlarına takılan karideslerin yüzleri güldürdüğünü söyledi.

Küçük tekne balıkçılarının 15 Nisan'a kadar avlanmaya devam edeceğini belirten Pehlivanoğlu, "Ağlarının ve teknelerinin bakımlarını tamamlayan balıkçılar sabah karides için denize açıldı. Çok şükür güzel avcılık oldu. Balıkçı arkadaşlarımız kıyıya boş dönmedi. İnşallah karides böyle devam ederse balıkçının yüzü gülecek. Hava şartları el verdiği sürece karides avcılığı devam edecek." diye konuştu.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de bu sezonun durgun geçtiğini, küçük tekne balıkçılarının karides için mesai harcamaya başladığını kaydetti.

Karides tezgahlarda kilogramı 60 liradan satılıyor.