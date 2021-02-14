Tekirdağ'da karla kaplı yollar buz tuttu: Araçlar yokuşu çıkamayınca mahsur kalanlar evine yaya gitti

Tekirdağ'da karla kaplı yollar buz tuttu: Araçlar yokuşu çıkamayınca mahsur kalanlar evine yaya gitti Tekirdağ'da tipi şeklinde yağan kar yolları kayak pistine çevirdi.

Tekirdağ'da karla kaplı yollar buz tuttu: Araçlar yokuşu çıkamayınca mahsur kalanlar evine yaya gitti TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da tipi şeklinde yağan kar yolları kayak pistine çevirdi. Sürücüler zor anlar yaşarken, yokuşu çıkamayan işçi servisinde mahsur kalan işçiler evine yaya gitti. Malkara ilçesinde gece saatlerinde başlayan tipi şeklinde yoğun kar yağışı, işe giden ve işten çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar lastiği olmayan araçlar da yolda kalınca trafik felç oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Genç kız otomobilini iterek kurtarmaya çalıştı Atatürk Bulvarı ile Kurtuluş Caddesi'nin birleştiği yokuşu kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Annesiyle yola çıkan genç kız, yokuşta yolda kalan otomobilini iterek kurtarmaya çalıştı. Aynı yolda kalan işçi servis minibüsü de yokuşu çıkamayınca işçiler yaya olarak evinin yolunu tuttu. Buz tutan yollarda belediyeden tuzlama çalışması Buzlanma meydana gelen yollarda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapıldı. İlçede hissedilen hava sıcaklığı sıfırına altında -11 derece civarında seyrediyor.

Tekirdağ, kar, Genel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Genel › Tekirdağ'da karla kaplı yollar buz tuttu: Araçlar yokuşu çıkamayınca mahsur kalanlar evine yaya gitti - Son Dakika

Son Dakika

Sosyal medya, Rıdvan Dilmen'in birbiriyle çelişen iki farklı İstiklal Marşı açıklamasını konuşuyor

ABD, motor sıkıntısı yüzünden F-35'lerin hava gösterilerini kısıtlamaya gidiyor

TikTok'ta canlı yayın yapan şahıs, bir kadını tecavüzle ve yakarak öldürmekle tehdit etti

Eski ABD Başkanı Trump, azil yargılamasında bir kez daha aklandı

Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu

Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi

Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı

CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı