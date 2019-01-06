Tekirdağ'da Karşılıksız Aşk Cinayeti... İş Yerinde Tartıştığı İş Arkadaşını Öldüren Kadın Tutuklandı
53 dakika önce
Tekirdağ'da karşılıksız aşk cinayeti.
Tekirdağ
'da karşılıksız aşk cinayeti... İş yerinde tartıştığı iş arkadaşını öldüren kadın tutuklandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy
ilçesinde bir iş yerinde tartıştığı iş arkadaşını öldüren kadın tutuklandı.
Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Atatürk Caddesi
üzerinde meydana geldi. İddiaya göre olay şu şekilde gelişti. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir fast food dükkanında çalışan 24 yaşındaki Filiz K., iş çıkışı Mehmet S. ile birlikte cadde üzerinde yürümeye başladı. Mehmet S.'ye karşı platonik aşk yaşadığı iddia edilen Filiz K. cadde üzerinde Mehmet S. ile tartıştı. İddiaya göre Filiz K. Mehmet S. ile evlenmek istediğini belirtti. Mehmet S.'nin teklifini kabul etmemesi üzerine sinirlenen Filiz K. elindeki tabancayla Mehmet S.'ye ateş etti. Polis
ikna etti
Silahla vurulan Mehmet S. kanlar içinde yere yığılırken, Filiz K. silahı bu sefer kendisine doğrulttu. Şans eseri olay yerinde bulunan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü
polis ekipleri, Filiz K.'yı ikna ederek elindeki tabancayı aldılar. Sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Filiz K., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bugün adliyeden çıkan Filiz K. tutuklanarak cezaevine götürülürken Mehmet S. olay yerinde hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:32 Kaynak: İHA
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