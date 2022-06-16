Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı

16.06.2022 01:19

Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı Tekirdağ'da iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaralandı.

Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi üzeri Can Yücel Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan iki kişi arasında yaşanan ağız münakaşası sonrası kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine şahıslardan M.M. bıçakla saldırdı.

Koluna gelen bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Ö.U.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı
Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı
Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı
Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı
YORUMLAR
500
Yolda karşılaştığı kişiye bıçak çekip para istedi, polise yakalandı Yolda karşılaştığı kişiye bıçak çekip para istedi, polise yakalandı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:47 Notere yeni aldığı aracı için gitmişti! Çıkışta ise kaza yaptı
00:45 Portekizli futbolcu Bruma, bu kez Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
00:41 Davutoğlu, saat 23.30'u işaret etmişti! 8 dakikalık bir video paylaşarak Bahçeli'ye yönelik açıklamalarda bulundu
00:37 Akaryakıt fiyatları günden güne değişiyor! Motorine 1 lira 29 kuruş zam geldi
00:09 Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye yaklaştı! Gürcistan'da da ilk vaka görüldü
00:02 Kılıçdaroğlu, DBP'li Salihe Aydeniz'in polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili ilk kez konuştu
23:34 Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine yönelik yasa teklifi komisyondan geçti
23:26 Böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen balığın kafasından çıkarılan 'eşkina' taşı alıcı buluyor
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 01:31:45. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement