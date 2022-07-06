Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki bir evde ikamet eden B.Ç. ile eşi D.Ç. arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da kavga eden evli çift birbirini bıçakla yaraladı - Son Dakika

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