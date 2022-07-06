Tekirdağ'da kavga eden evli çift birbirini bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kavga eden evli çift birbirini bıçakla yaraladı

06.07.2022 09:14
Tekirdağ'da kavga eden evli çift birbirini bıçakla yaraladı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan kavgada birbirini bıçakla yaralayan karı koca hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan kavgada birbirini bıçakla yaralayan karı koca hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki bir evde ikamet eden B.Ç. ile eşi D.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada karı koca yaralandı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı B.Ç. Kapaklı Devlet Hastanesi'ne eşi D.Ç. ise Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kavga eden evli çift birbirini bıçakla yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kavga eden evli çift birbirini bıçakla yaraladı - Son Dakika
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