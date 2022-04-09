Tekirdağ'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama - Son Dakika
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Tekirdağ'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

09.04.2022 11:55
Tekirdağ'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir grup genç, ihbar üzerine gelen polise çiçek ve çikolatayla sürpriz kutlama yaptı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir grup genç, ihbar üzerine gelen polise çiçek ve çikolatayla sürpriz kutlama yaptı.

Malkara Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri 155 Polis İmdat'ı arayarak kavga ihbarında bulundu.

Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz, belirtilen adrese giden ekipler sürprizle karşılaştı.

Gençler, kısa sürede olay yerine sevk edilen ekiplere kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir ihbarda bulunduklarını ifade etti.

Ardından polise çiçek ve çikolata ikram edildi.

Sürpriz kutlamaya katılan Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, "Gece gündüz demeden bizlerin huzuru ve güvenliği için fedakarca bir mücadele yürüten şanlı Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim." dedi.

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Kent Konseyi, Tekirdağ, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama - Son Dakika


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