Tekirdağ'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Tekirdağ'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

7 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kavga sırasında bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kavga sırasında bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Aydoğdu Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu öğrenilen C.K. ile C.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.A'yı bıçakla yaraladığı iddia edilen C.K, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen C.A'nın cesedi, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Katil zanlısı C.K'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:48 Kaynak: AA
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