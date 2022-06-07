Tekirdağ'da kavgaya müdahale eden polis bıçakla elinden yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da kavgaya müdahale eden polis bıçakla elinden yaralandı

07.06.2022 00:18
Tekirdağ'da kavgaya müdahale eden polis bıçakla elinden yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru elinden yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru elinden yaralandı.

Kemalettin Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken bir polis memuru bıçakla elinden hafif şekilde yaralandı.

Yaralı polis memuru Çorlu Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Havlayan köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı... O anlar kamerada Havlayan köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı... O anlar kamerada Sitede havlayan köpekten korkup yola fırlayan çocuğa araba çarptı Sitede havlayan köpekten korkup yola fırlayan çocuğa araba çarptı
Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kavgaya müdahale eden polis bıçakla elinden yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
00:09 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalı
23:42 Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
23:11 Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi sonrası protesto sesleri yükseldi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
21:58 Avrupa maymun çiçeği tehlikesi altında! 225 vaka ile en çok İngiltere'de görüldü
21:16 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 00:24:27. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da kavgaya müdahale eden polis bıçakla elinden yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement