TEKİRDAĞ Tekirdağ'da kayalıklara çarpan yat kurtarılacak - Son Dakika

Tekirdağ'da kayalıklara çarpan yat kurtarılacak

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında motoru arızalanan ve sürüklenerek çarptığı kayalıklarda yan yatan yatın kurtarılması için dalış yapan dalgıcın yaptığı incelemede yatın hasar görmediği belirlendi. Yatın kurtarılması için çalışma başlatılacak.

İzmir'in Çeşme ilçesinden İstanbul'a giden yat, dün sabah saatlerinde Tekirdağ Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında motor arızası yapmasıyla kaptan Galip K., arızayı fark ederek, demir attı. Ancak havanın rüzgarlı, denizin de dalgalı olması nedeniyle yat sürüklenmeye başladı. Bir süre sonra deniz feneri mevkisinde kayalıklara çarpan yat, yan yattı.Yan yatan teknede kaptan Galip K., arkadaşı Gürhan İ., Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Yatın kurtarılma çalışması yapılması için bu sabah saatlerinde dalan bir dalgıç tarafından teknede inceleme yapıldı. İnceleme yapan dalgıç Cezmi Koç,"Teknenin altında büyük bir maddi hasar oluşmadığı ve doğru bir teknik ile kaldırılmasıyla teknenin suda gidebilir" diye konuştu.

Yat kaptanı Galip K., ise verdiği ifadede motorun arıza yaptığını belirterek, "Çeşme'den İstanbul marinaya doğru gidiyorduk. Marmara Ereğlisi limanından mazot almak isterken mazotumuz çok azaldığı için motor hava yaptı ve arıza verdi. Bir süre sürüklendikten sonra kayalıklara doğru dalgalar bizi yönelttiği için acilen çapa attık. Ancak deniz zemini kumluk olduğundan çapa tutunmadı ve sürüklenmeye devam etti. Dalgalar da bizi kayalıklara oturttu" dedi.