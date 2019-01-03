Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kaybolan Çoban Ölü Bulundu

Tekirdağ'da Kaybolan Çoban Ölü Bulundu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çobanlık yapan kişi arazide ölü bulundu.

Tekirdağ'da Kaybolan Çoban Ölü Bulundu, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çobanlık yapan kişi arazide ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede çobanlık yapan İsmail Güden (66) hayvanları otlatmak için araziye çıktı. Güden'den uzun süre haber alamayan yakınları, çevrede arama yaptı.

Yapılan aramalar sonucunda Güden, Pazarcık Mahallesi'ndeki arazide hareketsiz şekilde bulundu.

Ekiplerce yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Güden'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:09 Kaynak: AA

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