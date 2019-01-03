Tekirdağ'da Kaybolan Çoban Ölü Bulundu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çobanlık yapan kişi arazide ölü bulundu.
Tekirdağ
'ın Saray
ilçesinde çobanlık yapan kişi arazide ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçede çobanlık yapan İsmail Güden (66) hayvanları otlatmak için araziye çıktı. Güden'den uzun süre haber alamayan yakınları, çevrede arama yaptı.
Yapılan aramalar sonucunda Güden, Pazarcık
Mahallesi'ndeki arazide hareketsiz şekilde bulundu.
Ekiplerce yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Güden'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Saray Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:09 Kaynak: AA
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