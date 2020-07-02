Tekirdağ'da kaybolan zihinsel engelli genç kız ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kayıp başvurusu yapılan zihinsel engelli genç kız ormanlık alanda bulundu.
Zihinsel engelli M.K'nin (17) gece geç saatlere kadar eve gelmemesi üzerine ailesi polise başvurdu.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarını dinleyen ekipler, M.K'nin şüpheli H.F. tarafından elektrikli bisikletle ormanlık alana götürüldüğünü belirledi.
Ekipler, detaylı arama sonucu zihinsel engelli kızı ormanlık alanda yarı baygın buldu.
Ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan M.K'nin tedavisi devam ediyor.
Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 15 suç kaydı bulunduğu belirtilen H.F'yi İstanbul'da, babası M.F'yi de ilçede gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.