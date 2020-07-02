Tekirdağ'da kaybolan zihinsel engelli genç kız ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 15 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen H.F'yi İstanbul 'da, babası M.F'yi de ilçede gözaltına aldı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarını dinleyen ekipler, M.K'nin şüpheli H.F. tarafından elektrikli bisikletle ormanlık alana götürüldüğünü belirledi.

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