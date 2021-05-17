Tekirdağ'da kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Dursun Ö, kız kardeşiyle boşanma aşamasında yaşadıkları iddia edilen tartışmalar nedeniyle husumetli olduğu Muhammet K'nin Birsen Sokak'taki evinin önüne gitti.

Aracının içerisinde olan kayınbiraderi Muhammet K'ye av tüfeğiyle ateş eden Dursun Ö, daha sonra Füsun Sokak'taki evine gitti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polisler geldi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Muhammet K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dursun Ö'nün ise evinde tüfekle intihar ettiği belirlendi.