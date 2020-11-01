Tekirdağ'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadını jandarma buldu - Son Dakika

Kızılcaterzi Mahallesi'nde yaşayan Şahsenem Perçin'in (80), iki gün önce ayrıldığı evine dönmediği ihbarının yapılması üzerine arama başlatıldı.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok