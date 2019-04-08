Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kayıp Kadın 14 Gündür Aranıyor

Tekirdağ'da Kayıp Kadın 14 Gündür Aranıyor

51 dakika önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2 hafta önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Necla Akkuş'u arama çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'da Kayıp Kadın 14 Gündür Aranıyor, System.String[]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2 hafta önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Necla Akkuş'u arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Necla Akkuş, geçen yılın son günlerinde Ergene ilçesinde yaşayan kardeşi Aydın Semiz'in yanına geldi. İş bulmak amacıyla 14 gün önce evden ayrılan Necla Akkuş'tan bir daha haber alınamadı.

Aydın Semiz'in, Ergene Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Kayıp kadının bulunması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:06 Kaynak: AA

Akkuş, Ergene, Tekirdağ, Güncel
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