Tekirdağ'da kayıp kişi için ormanlık alanda kazı yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 16 aydır haber alınamayan kişi için ormanlık alanda kazı yapıldı.

Hacıevhat Mahallesi'nde ikamet eden ve uzun süredir haber alınamayan Cemalettin Obut'un (62) öldürülüp gömüldüğü ihbarı üzerine, Ahmetpaşa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda jandarma ekiplerince ikinci kez kazı gerçekleştirildi.

İstanbul'dan getirilen kadavra köpeklerinin de kullanıldığı çalışmada, büyükbaş hayvan kemiklerine rastlandı.

Obut'un kaybolmasıyla ilgili 27 Şubat'ta gözaltına alınan Hayri B. ve Hasan A, tutuklanmış, M.A. ise savcılıkça serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili bir şüphelinin de başka bir suç nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.