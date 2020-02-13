Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedi boş arazide bulundu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir haftadır kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi boş arazide bulundu.

Aydoğdu Mahallesi'nde arazide yerde hareketsiz birinin olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, Mustafa Enes'e (65) ait olduğu belirlendi.

Evden bir hafta önce ayrılan ve haber alınamayan Enes için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.