Kayıp kişinin cesedi denizde bulundu - Son Dakika
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Kayıp kişinin cesedi denizde bulundu

25.03.2022 18:17

Tekirdağ'da iki gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi denizde bulundu.

Tekirdağ'da iki gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi denizde bulundu.

Süleymanpaşa ilçesi sahil şeridinde yürüyen vatandaşlar, denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Öldüğü belirlenen kişi dalgıç ekiplerince sudan çıkarıldı.

İki gün önce kayıp hakkında kayıp ihbarı yapılan Serkan Callıoğulları'na (36) ait olduğu belirlenen ceset, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp kişinin cesedi denizde bulundu
Kayıp kişinin cesedi denizde bulundu
Kayıp kişinin cesedi denizde bulundu
Kayıp kişinin cesedi denizde bulundu
Kayıp kişinin cesedi denizde bulundu
Kayıp kişinin cesedi denizde bulundu

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Tekirdağ'da kayıp kişinin denizde cesedi bulundu Tekirdağ'da kayıp kişinin denizde cesedi bulundu KAYIP OLARAK ARANIYORDU, DENİZDE CESEDİ BULUNDU KAYIP OLARAK ARANIYORDU, DENİZDE CESEDİ BULUNDU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayıp kişinin cesedi denizde bulundu - Son Dakika


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