Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu

20.06.2022 10:57
Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, Ergene Deresi'nde ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, Ergene Deresi'nde ölü bulundu.

Vakıflar Mahallesi'nde yaşayan Yüksel Vatansever (52), cumartesi günü evinden bisikletle dolaşmaya çıktı. Akşam eve gelmemesi üzerine ailesi Vatansever hakkında güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

Çevredeki fabrikalara ait güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması yaptı.

Çalışmalar kapsamında Vatansever'in cesedi Ergene Deresi'nde bulundu. Cenaze, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Malkara'da iş yerinden sigara hırsızlığı Malkara'da iş yerinden sigara hırsızlığı Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı 350 güvenlik kamerasının kaydı incelenerek yakalandı Tekirdağ'da hırsızlık zanlısı 350 güvenlik kamerasının kaydı incelenerek yakalandı Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:54 Adam ve bekçi kavgaya tutuştu! Arya giren genç ise bekçiyi 3 yerinden bıçakladı
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 18:02:09. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement