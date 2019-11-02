Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedinin bağ evinde bulunması
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedinin bağ evinde bulunması

Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedinin bağ evinde bulunması

7 saat önce

Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedinin Kırklareli'ndeki bağ evinin bahçesinde toprağa gömülü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedinin bağ evinde bulunması, System.String[]

Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedinin Kırklareli'ndeki bağ evinin bahçesinde toprağa gömülü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kayıp başvurusu yapılan kafeterya işletmecisi Bülent Gören'in (45) öldürülüp cesedinin Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde toprağa gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Esra G. ve Hasan R. D. tutuklandı, E. B. ve G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Süleymanpaşa ilçesinde kafeterya işleten Bülent Gören'in yakınlarının kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan güvenlik güçleri, Gören'in cesedini Babaeski ilçesindeki bağ evinin bahçesinde toprağa gömülü halde bulmuştu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Gören'in birlikte yaşadığı Esra G. ile Hasan R.D. ve G.D'yi yakalamıştı.

Bu kişilere yardım ettiği iddiasıyla E.B. de Lüleburgaz ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor
Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan? İzmir'de su borusu patladı, körfezin rengi kahverengiye döndü Babacan, Davutoğlu ve İnce soruldu! Yeni parti anketinde çarpıcı sonuçlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 19:59:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedinin bağ evinde bulunması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]