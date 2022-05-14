Tekirdağ'da kayıp kişinin denizde cesedi bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ'da kayıp kişinin denizde cesedi bulundu

14.05.2022 15:17
Tekirdağ'da kayıp kişinin denizde cesedi bulundu

Tekirdağ'da iki gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi denizde bulundu.

Tekirdağ'da iki gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi denizde bulundu.

Süleymanpaşa ilçesinde marina kıyısındaki kayalıklarda kıyafet görenler, durumu polise bildirdi. Limanın açıklarında dalış yapan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, denizde bulduğu cesedi kıyıya çıkardı.

İki gün önce kayıp ihbarı yapılan İsmail Coşan'a (31) ait olduğu belirlenen ceset, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'da kayıp kişinin denizde cesedi bulundu
Tekirdağ'da kayıp kişinin denizde cesedi bulundu

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Kaynak: AA

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