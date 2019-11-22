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Tekirdağ'da kaza: 1'i çocuk 5 yaralı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobilin, aynı yönde ilerleyen, 'patpat' adı verilen tarım aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da kaza: 1'i çocuk 5 yaralı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobilin, aynı yönde ilerleyen, 'patpat' adı verilen tarım aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara- Hayrabolu karayolu üzerindeki Çöplük mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu'dan Malkara yönüne giden Recep Sivrikaya (63) yönetimindeki 59 LP 690 Plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Kemal Tokuroğulları'nın (27) kullandığı kömür yüklü 'patpat'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Recep Sivrikaya ve yanındaki eşi Zehra Sivrikaya (63) ile 'patpat'taki Kemal Tokuroğulları, eşi Gülnur Tokuroğulları (24) ve oğlu Pusat Tokuroğulları (4) yaralandı.

Görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Zehra Sivrikaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Malkara- Hayrabolu karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Tekirdağ
Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:49 Kaynak: DHA
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