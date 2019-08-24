Tekirdağ'da kaza, 1'i trafik polisi 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i trafik polisi olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza Malkara ? Şarköy karayolunun Sağlamtaş Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Malkara'dan Şarköy istikametine giden ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nde trafik polisi olarak görev yaptığı öğrenilen Bülent Cankal (44) yönetimindeki 41 NK 268 Plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ahmet Yaşar Karakuş (59) yönetimindeki 59 SB 584 Plakalı otomobil, Sağlamtaş mahallesi kavşağında kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücüler Bülent Cankal, Ahmet Yaşar Karakuş ile birlikte araçlarda bulunan Nermin Cankal (41), Kadir Cankal (13), Mehmet Değirmenci (65), Hatice Değirmenci (65) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili aşlatılan soruşturma sürüyor.