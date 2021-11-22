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Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı

22.11.2021 08:48
Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında motosikletli sürücü hastanelik oldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında motosikletli sürücü hastanelik oldu.

Kaza, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde muhtarlık binası önünde meydana geldi. İddiaya göre; Y.Y. idaresindeki 59 NE 300 plakalı otomobil ile H.Ş. yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü H.Ş., yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralı çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Emniyet Trafik ekipleri ise, yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı. Kazadan kalma cam parçaları ise, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ehven tarafından temizlendi.

Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı
Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı
Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı
Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı
Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı

Atatürk Caddesi, Muhtarlık, Tekirdağ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika


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