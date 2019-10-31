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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kaza 2 yaralı

Tekirdağ'da kaza 2 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'da kaza 2 yaralıTEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da kaza 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi Ahenk Caddesi üzerinde meydana geldi. Seçkin Şentürk yönetimindeki 59 ZP 524 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle karşı yönden gelen Yusuf Kabalı yönetimindeki 59 SE 575 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Yusuf Kabalı, yanındaki kardeşi Ferdi Kabalı otomobil içinde sıkıştı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan Kabalı kardeşleri çıkartarak ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne gönderdi.

Kaza nedeniyle bir süre karayolu trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da kaza 2 yaralı

Tekirdağ, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:41 Kaynak: DHA
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