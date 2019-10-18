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Tekirdağ'da kaza; baba öldü, oğul yaralı

39 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde refüjdeki beton sete çarpan otomobilin sürücüsü Uğur Tacar (34) yaralandı, yanındaki babası Mehmet Tacar (59) ise öldü.

Tekirdağ'da kaza; baba öldü, oğul yaralı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde refüjdeki beton sete çarpan otomobilin sürücüsü Uğur Tacar (34) yaralandı, yanındaki babası Mehmet Tacar (59) ise öldü.

Kaza, Marmara Ereğlisi İstanbul karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. İstanbul'dan Tekirdağ yönüne giden Uğur Tacar yönetimindeki 26 ABD 971 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp refüjdeki beton sete çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Uğur Tacar ile babası Mehmet Tacar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Tacar, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.


- Tekirdağ
Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:25 Kaynak: DHA
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