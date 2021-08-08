Son dakika haber: MALKARA'DA TRAFİK KAZASI: AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 4 kişinin bulunduğu aracın su kanalı betonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Tekirdağ ? Malkara karayolu ilçe girişinde meydana geldi. İstanbul'dan yola çıkan Nadim Sevinç'in (59) kullandığı 34 COB 352 plakalı otomobil, Malkara ilçe girişi yakınlarına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalı betonuna çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta Nadim Sevinç'in kızı Elif Tuğçe Sevinç Coşkun (30) olay yerinde, eşi Songül Sevinç (55) ile diğer kızı Zehra Meltem Sevinç (20) ise ambulansla kaldırıldıkları Malkara Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BABA, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan baba Nadim Sevinç'in ise ambulansla kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan baba Nadim Sevinç'in yaşam savaşı verdiği bildirildi. Savcılık ve Polis ekiplerinin incelemesinin ardından aracın ön kısmına sıkışan Elif Tuğçe Coşkun'un cenazesi kaza kırım ekiplerinin çalışmasının ardından çıkarılarak cenaze aracıyla Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.